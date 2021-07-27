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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 عقدوا اجتماعا عبر الاتصال المرئي أمس الأول، ركزوا خلاله على سبل الانتعاش الاقتصادي في أوروبا. وأفاد بيان نشر في بروكسل بأنه جرى خلال الاجتماع تبادل الآراء حول تنفيذ المجلس لقرارات الموافقة على خطط وطنية للانتعاش والمرونة في كرواتيا وقبرص وليتوانيا وسلوفينيا، لتمكين هذه الدول الأربع من توقيع اتفاقيات منح وقروض والحصول على تمويل مسبق من مرفق الانتعاش والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي.



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