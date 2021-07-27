وزارة الموارد

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ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة للترميز الطبي، وتحسين جودة الرعاية الصحية.
ويمنح البرنامج عددا من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافة إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.
وحددت شروط القبـول في البرنامـج بأن يكـون المتقـدم / المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ90 يوما الماضية، وأن يكون حاملا لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات «أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية، لغة إنجليزية».
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