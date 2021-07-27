1066 مصنع حلويات وشوكولاته في المملكة تستثمر 35 مليارا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبلغ حجم الاستثمار في صناعة الحلويات والشوكولاته في المملكة نحو 35 مليار ريال، تم ضخها في 1066 مصنعا، حتى منتصف يوليو الحالي.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الاستثمار في مصانع الحلويات والشوكولاته يشكل 1.38% من إجمالي الاستثمارات في المصانع السعودية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية في نشاط صناعة الحلويات بلغت 3% من إجمالي الاستثمارات، فيما بلغت نسبة المستثمرين السعوديين في القطاع 92%، و5% توزعت بين رؤوس أموال مشتركة.

وأفاد التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على النصيب الأعلى من عدد المصانع بـ 377 مصنعا تمثل 35% من إجمالي عدد المصانع، تلتها مكة المكرمة بنحو 294 مصنعا، فيما بلغ عدد مصانع الحلويات والشوكولاته 133 مصنعا في منطقة القصيم.

وحول حجم المنشآت الصناعية العاملة في نشاط الحلويات والشوكولاته، ذكر التقرير أن المصانع الكبيرة شكلت 50%، فيما بلغت حصة المنشآت الصغيرة 36%، و14% للمنشآت المتوسطة.

ولفت إلى أن توزيع المصانع بحسب حجم الاستثمار، جاءت فيه مصانع (الجاتوه) و(البيتيفور) والكعك أولا بـ 235 مصنعا باستثمارات تصل إلى 11.9 مليار ريال، ثم مصانع (البقلاوة) و(الكنافة) والمعمول بـ 430 مصنعا يبلغ حجم استثمارها 9.2 مليارات ريال، وحلت مصانع الكاكاو على شكل كتل أو معجون ثالثة بـ 134 مصنعا وصل حجم استثمارها إلى 5.6 مليارات ريال، تليها مصانع الحلويات السكرية التي بلغ عددها 123 مصنعا باستثمار يفوق 3.3 مليارات ريال.

وأوضح التقرير أن عدد مصانع الشوكولاته البيضاء يبلغ 73 مصنعا بإجمالي استثمارات يزيد على 3.2 مليارات ريال، وبحسب نوعية المنتجات النهائية جاءت مصانع معمول التمر في المرتبة الأولى بـ81 مصنعا، ثم مصانع الشوكولاته بـ55 مصنعا، وحلت مصانع الكيك ثالثة بـ43 مصنعا.

صناعة الحلويات والشوكولاته في المملكة:







عدد المصانع 1066 مصنعا



حجم الاستثمار 35 مليار ريال



نسبة حجم الاستثمار 1.38%



الاستثمارات حسب الجنسية:





92 % سعودية



%3 أجنبية



5 % مشتركة



أبرز 3 مناطق من حيث المصانع:





الرياض 377 مصنعا



مكة المكرمة 294 مصنعا



القصيم 133 مصنعا



تصنيف المصانع حسب الحجم:





50 % كبيرة



14% متوسطة



36% صغيرة



المصانع من حيث المنتجات:





مصانع معمول التمر 81 مصنعا



مصانع الشوكولاته 55 مصنعا



مصانع الكيك 43 مصنعا



أبرز الصناعات: