شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار اليونانى يعلن إصابته بـ"كورونا"..وتسجيل 3593 إصابة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الاستثمار والتنمية اليونانى أدونيس جيورجياديس، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جيورجياديس -فى تغريدة دوّنها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - إنه بعد إصابته بالحمى ليلة أمس، أجرى اختبار الكشف عن فيروس "كورونا"، وكانت النتيجة إيجابية.

وأضاف الوزير: "عمرى 49 عامًا تقريبًا والسبب الوحيد الذى يجعلنى على يقين بأن إصابتى ستكون خفيفة هو أننى تلقيت التطعيم بالكامل"، داعيًا الجميع وخاصة كبار السن، إلى تلقى جرعات اللقاح فى أسرع وقت ممكن.

يًشار إلى أن جيورجياديس أجرى أمس الإثنين، اختبارًا سريعًا قبل الظهور على قناة تلفزيونية خاصة، لكن النتيجة كانت سلبية.

وفى سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية فى اليونان، اليوم، تسجيل 3593 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 482 ألفًا و145 مُصابًا.

وأفادت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، عبر موقعها الإلكتروني، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 12 ألفا و911 حالة وفاة فور تسجيل 8 وفيات جديدة أمس.

كما أشارت إلى أن عدد الحالات التى تخضع للرعاية الصحية فى وحدات العناية المركزة حاليًا يبلغ 142 حالة.