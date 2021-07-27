شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل طرح مزايدة علنية لتأجير مرسى الروضة بالشيخ عبادة فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى جنوب محافظة المنيا، عن طرح مزايدة علنية لتأجير مرسى الروضة ـ الشيخ عبادة ومكان شراء كراسة الشروط ومبلغ التأمين:

1-المزايدة بنظام المزايدة العلنية.

2- مدة التعاقد عام قابل للتجديد بحد أقصى عامين وفقا للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

3- حددت الوحدة المحلية جلسة المزاد يوم الأربعاء 25/8/2021 ، الساعة الثانية عشر ظهرا .

4- تنعقد جلسة المزايدة بديوان عام مجلس مدينة ملوى في الموعد والتاريخ المحدد.

5- أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ملوى أن ثمن كراسة الشروط 300 جنيه.

6- يتم دفع تأمين مبلغ 5000 جنيه.

7- كراسة الشروط يتم الحصول عليها من إدارة المخازن بديوان الوحدة المحلية.