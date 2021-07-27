شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض في انتظار قرار البنك المركزي الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء، وأبقى على خسائره مع تحول الأنظار نحو البنك المركزي الأمريكي للكشف عن قراره بخصوص السياسة النقدية.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده البنك المركزي قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلاوة على ذلك، ستصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات أبرزها "آبل" و"فيسبوك" و"أمازون دوت كوم".



كانت "تسلا" قد أعلنت بالأمس عن نتائج أعمالها الفصلية وحققت من خلالها قفزة قوية في الإيرادات والأرباح في الربع السنوي الثاني مدعومة بمبيعات السيارات الكهربائية.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم ارتفاع مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك الأمريكي إلى 129.1 نقطة في يوليو/تموز الجاري من 128.9 نقطة في يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى انخفاض المؤشر عند 123.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.