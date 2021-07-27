شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على خسائره في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وأبقى الخام على خسائره قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة بينما ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.8 نقطة وأقل مستوى عند 92.3 نقطة.



يأتي ذلك في ظل استمرار جهود الحكومات حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا لا سيما مع ظهور سلالة "دلتا" الأشد فتكا والأسرع انتشاراً في بعض الدول.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 71.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.4% إلى 74.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.05 دولار وأقل سعر عند 74.1 دولار.