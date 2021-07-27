شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تعتزم طرح «عملة رقمية» جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جودوين إيميفيلي محافظ البنك المركزي النيجيري في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن البنك يعتزم طرح عملة رقمية تسمى "إي نيايرا" لتكون مكملة للأنواع الحالية من النقد المحلي وليس بديلا له.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إيميفيلي القول، إنه سيتم تحويل حسابات بعض البنوك إلى العملة الرقمية، مضيفا أن استخدام النقد التقليدي يتراجع في كل مكان حول العالم وليس فقط في نيجيريا.

في الوقت نفسه أكد محافظ البنك المركزي أن سياسة البنك بالنسبة للعملات المشفرة مازالت قائمة ولن يسمح لوكلاء العملات المشفرة باستخدام البنية التحتية للقطاع المصرفي النيجيري.