شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 15 قطاعًا بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها الاتصالات بنسبة 3.08% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.08%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.29%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.19%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 2.03%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.96%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.37%.

كما ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.06%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاعي خدمات النقل والشحن والموارد الأساسية بنسبة 1.03%، 0.05%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه عند مستوى 697.484 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 631.5 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.76% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.21%، والعرب على 7.03% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.02%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 6.4 مليون جنيه، 73.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.9 مليون جنيه، 364.2 ألف جنيه، 52.7 مليون جنيه، مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 10763 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 2331 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13262 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4189 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.32% ليغلق عند مستوى 2662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.93% ليغلق عند مستوى 3640 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 3179 نقطة.

وصعدت أسهم 114 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.