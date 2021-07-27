شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد.. اتحاد الصناعات: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365" اليوم الثلاثاء 27-7-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها إعلان اتحاد الصناعات حصيلة استثمارات قطاع الأغذية بقيمة 500 مليار جنيه وارتفاع قيمة الصادرات لنحو 13 مليار دولار.. وأيضا إعلان صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالم وغيرها.

اتحاد الصناعات: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الأغذية و13 مليار دولار صادرات

قدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات استثمارات القطاع الغذائي بنحو 500 مليار جنيه،حيث يساهم بنسبة 24.5% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.2% من حجم العمالة المباشرة وغير المباشره في مصر بحوال 7مليون عامل.

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 6% فى 2021

أبقى صندوق النقد الدولى على توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد العالمى عند 6% خلال العام الجارى، لكنه رفع توقعاته لنمو العام القادم بنسبة 0.5% لتصل إلى 4.9%.

وذكر الصندوق، فى أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء، أنه خفض توقعاته لنمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية للعام الجارى، خاصة الاقتصادات الآسيوية، مقابل رفع توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة.

رئيس هيئة الاستثمار: نعمل على زيادة إنتاجية الشركات العاملة بالمناطق الحرة

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، اجتماعا بمقر الهيئة العامة للاستثمار مع رؤساء جمعيات مستثمري المناطق الحرة الخاصة والمناطق الحرة العامة بمدينة نصر، والإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وبعض رؤساء المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، وتفعيل التواصل مع مجتمع الأعمال ذات الصلة بالعمل الجمركي وحل التحديات المتعلقة به.

شعبة الثروة الداجنة: أسعار الدواجن تواصل الانخفاض بسبب اللحوم الحمراء

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن أسعار الدواجن عقب نهاية عيد الأضحى شهدت انخفاضا، مسجلة أقل سعر لها منذ شهر رمضان الماضي، وذلك في ظل تراجع الطلب عليها بسبب الإقبال على اللحوم الحمراء.

مصر تحتل المرتبة الثانية بقائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح التشيكي

احتلت مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطن التشيكي لصيف 2021، وذلك نقلا عن التقرير الذي أعده محرك البحث جوجل عن أفضل خمسة وجهات سياحية يبحث عنها المواطن التشيكي لقضاء إجازته خلال عام 2021، حيث حصدت مصر 21.845 عملية بحث على موقع جوجل خلال شهور الربيع، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع Prague Morning التشيكي.

رئيس جهاز الوراق يكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بالإسكان البديل

كشف المهندس أسامة شوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، تفاصيل الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان البديل، الجارى تنفيذها بجزيرة الوراق لمن يرغب من السكان فى العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، حيث يجرى تنفيذ 18 برجاً سكنياً، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بعدد من الأبراج.