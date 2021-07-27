شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والإمارات بجلسة الثلاثاء.. وهبوط البحرين وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.17% رابحًا 18.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10916.67 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.09% رابحًا 2.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2761.42 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.03% رابحًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.964 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 1.273 تريليون درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.14% خاسرًا 2.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1594.39 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.10% خاسراً 10.85 نقطة ليغلق عند مستوى 10668.40 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.17% رابحًا 18.80 نقطة ليغلق عند مستوى 10916.67 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.17% رابحًا 282.08 نقطة ليغلق عند مستوى 24373.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.4 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

صعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.25%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.04%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.77%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.73%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.66%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.17%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.22%.

وقفز 112 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الأندلس" بنسبة 10%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 6.61%، ثم سهم "مشاعر ريت" بنسبة 5.68%، وتراجع 74 سهمًا على رأسها سهم "رعاية" بنسبة 3.74%، ثم سهم "كهرباء السعودية" بنسبة 2.70%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "كيان السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 462.1 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.09% رابحًا 2.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2761.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 127.3 مليون سهم محققة ما قيمته 113.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1906 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.34%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاعي التأمين والنقل بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة الأغذية المتحدة بنسبة 14.28%، ثم سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 4.29%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.93%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 5.40%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 4.4 مليون ورقة بقيمة 17.4 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.5%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.03% رابحًا 1.93 نقطة ليغلق عند مستوى 7170.964 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 1.273 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 319.4 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6757 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.45%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، ثم قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.3%، 0.24%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.14%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 7.67%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 5.35%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 3.04%، وتراجع 25 سهمًا على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 6.25%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 5.55%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 5.27%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 349 مليون درهم.





بورصة الكويتتباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.10% رابحًا 6.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6531.27 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحًا 10.14 نقطة ليغلق عند مستوى 7104.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% خاسرًا 1.86 نقطة ليغلق عند مستوى 5410.76 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.17% خاسرًا 9.47 نقطة ليغلق عند مستوى 5675.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 378.3 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.6 ألف صفقة، وصعدت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.9%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.27%، يليه قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.22%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.1%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%.





بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% خاسرًا 2.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1594.39 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.2 مليون سهم بقيمة 571.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة انخفاض 15.74% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.5%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%، وهبط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.94%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 16.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.5%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.49%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 14.03% شركة ناس بنسبة 2.38%.

وصعد سهما المجموعة العربية للتأمين، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.65%، 0.39%، على التوالي.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.10% خاسراً 10.85 نقطة ليغلق عند مستوى 10668.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.4 مليون سهم بقيمة 231.4 مليون ريال عبر تنفيذ 9343 صفقة، وتراجع 34 سهماً، وارتفع 11 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها الاتصالات بنسبة 1.17%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.9%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%.