شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض مع عودة الضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل عودة الضغوط على النفط والذي يعد أحد السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وتترقب الأسواق عن كثب بدء اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده المركزي الأمريكي قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 16:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 71.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 71.3 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.1% إلى 74.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 75.05 دولار وأقل سعر عند 74.1 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7945، وسجل أعلى سعر عند 0.7977 وأقل سعر عند 0.7937.