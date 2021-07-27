شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بعض أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-7-2021 ما بين الاستقرار والارتفاع خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37 للشراء، 18.51 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى حين تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.58 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.63 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار الأمريكى استقراره اليوم بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية للبنوك ليستقر سعره فى البنك الأهلي وبنك مصر عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، وسجل أيضا ثباتا فى بنكى التجارى الدولى "cib" وبنك القاهرة عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، اما عن بنك الاسكندرية ثبت سعره عند 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر اليورو الأوروبى اليومارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37 للشراء، 18.51 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.58 جنيه للشراء، 21.74 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره من قبل كان بـ 21.58 جنيه للشراء، 21.63 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.30 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ49.29 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.