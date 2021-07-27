شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الثلاثاء 27-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس

وفى سياق متصل تباينت بعض أسعار العملات اليوم ما بين الاستقرار والارتفاع خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37 للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.