الارشيف / الاقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الثلاثاء 27-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل  4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس

 

af1e4ca451.jpg

 

وفى سياق متصل تباينت بعض أسعار العملات اليوم ما بين الاستقرار والارتفاع خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار والريال السعودى استقرارا كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.43 للشراء، 18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37 للشراء، 18.51 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

20160822020749749.jpg
وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11  جنيه للشراء.

4.19  جنيه للبيع.

42047014d4.jpg

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.16  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07  جنيه للشراء.

4.23  جنيه للبيع.

9804e2a31e.jpg

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.10  جنيه للشراء.

 

4.19  جنيه للبيع.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا