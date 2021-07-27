شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر عقب انخفاض بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها للجرام، على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1798 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، عيار 18 يسجل 675 جنيها، عيار 21 سجل 788 جنيها، عيار 24 سجل 900.75 جنيه، الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وينتظر سوق الذهب العالمي اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 عدد من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية أبرزها خطاب محافظ البنك المركزي الياباني الذى من المقرر أن يتطرق لمستقبل الفائدة في البلاد وتعامل اليابان مع التضخم وغيرها من الملفات الاقتصادية

وينتظر السوق اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 خطاب كورودا محافظ بنك اليابان وطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة وثقة المستهلك الأمريكي من كونفرنس بورد، وهي الأحداث التي على أساسها يحدد المستثمرين توجههم بشأن المخاطرة والاتجاه إلي الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

سعر الذهب يرتبط بحركة الاقتصاد العالمي واسعار الفائدة والتقارير والبيانات الاقتصادية ومؤشرات التضخم في الاقتصاديات الكبري واسعار النفط وتقارير أداء الاقتصاديات والوظائف الأمريكية وطلبات الإعانة الأمريكية.