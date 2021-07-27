شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر انخفاضا بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها للجرام، على خلفية هبوط سعر اونصة الذهب اليوم إلي مستويات 1798 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر، عيار 18 سجل 675 جنيها، عيار 21 سجل 788 جنيها، عيار 24 سجل 900.75 جنيه، الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

وينتظر سوق الذهب العالمي اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 عدد من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية أبرزها خطاب محافظ البنك المركزي الياباني الذى من المقرر أن يتطرق لمستقبل الفائدة في البلاد وتعامل اليابان مع التضخم وغيرها من الملفات الاقتصادية.

وينتظر السوق اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021 خطاب كورودا محافظ بنك اليابان وطلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة وثقة المستهلك الأمريكي من كونفرنس بورد، وهي الأحداث التي على أساسها يحدد المستثمرين توجههم بشأن المخاطرة والاتجاه إلي الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.

سعر الذهب يرتبط بحركة الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة والتقارير والبيانات الاقتصادية ومؤشرات التضخم في الاقتصاديات الكبري وأسعار النفط وتقارير أداء الاقتصاديات والوظائف الأمريكية وطلبات الإعانة الأمريكية.