شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 27-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى تباينا ملحوظا اليوم الثلاثاء الموافق 27-7-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.60 جنيه للشراء، و52.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 49.29 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع.

وسجل فى بنك قناة السويس 51.99 جنيه للشراء، و52.33 جنيه للبيع، مقابل 51.98 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 51.97 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراراه اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.91 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.30 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.29 جنيه.

52.26 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.29 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.30 جنيه للشراء.

52.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.99 جنيه للشراء.

52.33 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.29 جنيه للشراء.

52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.42 جنيه للشراء.

52.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.