شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى فائدة فى البنوك المصرية .. كيف يتم احتساب العائد على شهادات الادخار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ المستثمر دائمًا إلى توظيف فوائض أمواله فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق له عائدًا بما .ويعمل على تنمية الموارد المالية له، ومنها الاستثمار فى العقارات أو الادخار فى البنوك، ويقدم ”الخليج 365” هذا التقرير تفاصيل أعلى فائدة فى البنوك المصرية.

ويطرح البنك الأهلى المصرى، عن طريق شبكة فروعه، وخدمة الإنترنت البنكى التابعة له الشهادة البلاتينية، والتى تبلغ مدتها 3 سنوات، بسعر عائد ثابت 11% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

وعند شراء شهادة ادخار بقيمة 100000 جنيه يتم احتساب الفائدة والتى تبلغ 11% أى بقيمة 11000 جنيه سنويًا، ويتم قسمة المبلغ على 12 شهرًا، وبالتالى فإن العائد الشهرى يبلغ 916 جنيه.