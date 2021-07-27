شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى استقراراه اليوم الثلاثاء 27-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، و وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره بالأمس بالبنوك.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.38جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وأما فى البركة سجل 18.45 جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.39 جنيه للشراء، 18.61جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.