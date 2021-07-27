شكرا لقرائتكم خبر عن لجان دورية لمتابعة انتظام العمل بالمشروعات القومية السكنية بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد َالمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بمواقع مشروع "سكن لكل المصريين - محدودى الدخل" بمدينة حدائق العاصمة، لمتابعة سير الأعمال يرافقه المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة الأعمال بالمشروعات القومية عقب إجازة عيد الأضحى.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، أعمال الطرق وتنسيق الموقع لعمارات سكن لكل المصريين - الإعلان العاشر، حيث تم التنبيه على الشركات المنفذة بالالتزام بسرعة الانتهاء من المشروعات وضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ وأعمال التنسيق.

كما شدد مسئولو الوزارة، على إزالة كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المواطنين لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، كما طالبوا جميع الشركات بتكثيف وانتظام العمالة عقب إجازة عيد الأضحى لسرعة الانتهاء من المشروع.

تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ بمدينة حدائق العاصمة تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة)، و2520 وحدة سكنية بمساحة 70 م2 (وتتكون من غرفتين وصالة)، بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل - الإعلان العاشر، بنسبة تنفيذ 90 %، كما يجرى أيضاً تنفيذ 32088 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية.

كما تجدر الإشارة إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعاً خدمياً بمدينة حدائق العاصمة، ويجرى حالياً تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسى – 7 حضانات – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزى شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمى)، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للخدمات المختلفة.