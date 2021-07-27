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شكرا لقرائتكم خبر عن لجان دورية لمتابعة انتظام العمل بالمشروعات القومية السكنية بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر
كما شدد مسئولو الوزارة، على إزالة كافة العقبات والتحديات لدفع الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم المواطنين لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات، كما طالبوا جميع الشركات بتكثيف وانتظام العمالة عقب إجازة عيد الأضحى لسرعة الانتهاء من المشروع.
تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ بمدينة حدائق العاصمة تنفيذ 26976 وحدة سكنية بمساحة 90 م2 (3 غرف وصالة)، و2520 وحدة سكنية بمساحة 70 م2 (وتتكون من غرفتين وصالة)، بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل - الإعلان العاشر، بنسبة تنفيذ 90 %، كما يجرى أيضاً تنفيذ 32088 وحدة سكنية بمشروع "سكن لكل المصريين" بمحور منخفضى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ 47 مشروعاً خدمياً بمدينة حدائق العاصمة، ويجرى حالياً تنفيذ عدد منها، وتشمل (6 مدارس تعليم أساسى – 7 حضانات – 3 وحدات صحية – مستشفى – مخبزين – 11 سوقاً تجارية صغيرة – مركزى شباب – 5 ملاعب خماسية – قسم شرطة – محطة وقود – موقف إقليمى)، بجانب إتاحة 30 قطعة أرض للخدمات المختلفة.