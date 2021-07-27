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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-7-2021 أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين، مسجلا فى البنك الأهلى المصري 18.43جنيه للشراء، و18.56جنيه للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.37جنيه للشراء، و18.54جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.38جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع، مقابل 18.37 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، وأما فى البركة سجل 18.45 جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.39 جنيه للشراء، 18.61جنيه للبيع.
وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.43 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.43 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.37 جنيه.
18.56 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.54 جنيه.
سعر اليورو فى بنك مصر
18.38 جنيه للشراء.
18.56 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك البركة18.45 جنيه للشراء.
18.62 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.41 جنيه للشراء.
18.59 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.40 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.38 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.