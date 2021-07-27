سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-7-2021

وفى سياق متصل واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.