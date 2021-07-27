شكرا لقرائتكم خبر عن 8.8 مليون دولار استثمارات.. كل ما تريد معرفته عن توقيع 4 عقود للبحث عن الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة الثروة المعدنية 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة باريك جولد الكندية التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثانى في نشاط البحث عن الذهب وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بتوقيع تلك العقود والتي كانت كالتالي:

1- بموجب العقود تستثمر الشركة الكندية لأول مرة في مصر بمجال التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية.

2- إجمالى استثمارات يقدر بنحو8.8 مليون دولار وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث.

3- وقع العقود الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية مع جويل هوليداي نائب رئيس باريك جولد للاستكشاف الذى وقع عبر الفيديوكونفرانس.