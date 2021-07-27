شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القهوة تواصل مكاسبها بعد الارتفاع بنسبة 20% في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القهوة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلة قفزاتها القوية التي سجلتها في الآونة الأخيرة بسبب موجة طقس باردة غير معتادة في البرازيل الأمر الذي دفع أسعار القهوة إلى أعلى مستوى في 7 سنوات.



وارتفعت عقود القهوة بأكثر من 20% في الأسبوع الماضي، كما واصلت مكاسبها يوم الإثنين مرتفعة بأكثر من 10% بالأمس.



وذكرت تقارير أولية لوكالة إمدادات الغذاء البرازيلية في الأسبوع الماضي أن هناك موجات صقيع أثرت على مناطق شاسعة تتراوح ما بين 150 ألف إلى 200 ألف هكتار في الدولة اللاتينية، أو ما يعادل نحو 11% من إجمالي المناطق المزروعة بالقهوة في البلاد.



وأوضح تجار القهوة بأن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1994 التي تشهد فيها البرازيل مثل هذا الطقس السيء الأمر الذي يلمح إلى تعرض الدولة اللاتينية لموجات صقيع شديدة.



وارتفعت العقود الآجلة للقهوة في بورصة لندن للسلع بعد ارتفاعها بالأمس إلى 2.152 دولار للرطل، وهو المستوى الأعلى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014 قبل أن تتعرض اليوم لمبيعات من أجل جني الأرباح، وذلك مع الأخذ في الاعتبار تحقيق مكاسب بنسبة 35% منذ نهاية يونيو/حزيران.