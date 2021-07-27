شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم الأمريكية قبيل بدء اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الثلاثاء قبيل البدء في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات.



وسوف يبدأ اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الأربعاء يعلن بعده البنك المركزي قرار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها قرب الصفر دون تغيير، ثم يعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وعلاوة على ذلك، ستصدر هذا الأسبوع نتائج أعمال شركات أبرزها "آبل" و"فيسبوك" و"أمازون دوت كوم".



كانت "تسلا" قد أعلنت بالأمس عن نتائج أعمالها الفصلية وحققت من خلالها قفزة قوية في الإيرادات والأرباح في الربع السنوي الثاني مدعومة بمبيعات السيارات الكهربائية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 161 نقطة) إلى 34982 نقطة، وانخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 4396 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 180 نقطة) إلى 14660 نقطة.