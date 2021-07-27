شكرا لقرائتكم خبر عن "بترورابغ" تتحول للربحية خلال الربع الثاني 2021 لتحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 717 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 776 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحسن هامش الربح للمنتجات البتروكيماوية نتيجة تحسن ظروف السوق وتعافي الاقتصاد العالمي تدريجياً من تأثير جائحة كورونا.

وارتفعت الإيرادات إلى 11.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 2.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 3.2 مليار ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 649 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 1.8 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.