شكرا لقرائتكم خبر عن فورد بين المطرقة والسندان – تحليل – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد (F) في آخر جلساته، وسط تداولات ضيقة بين الضغط السلبي القادم من تداولات السهم دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.52% ليكسب السهم نحو 21 سنت ليستقر على سعر 14.03 دولار.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعد للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 13.43، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.43.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد