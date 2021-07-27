شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال إليكتريك يتحرك بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال إليكتريك (GE) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.65% ليكسب السهم نحو 21 سنت ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 12.92 دولار، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.40، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 12.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه