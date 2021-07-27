شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق ليدخل في مرحلة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.51% بما يعادل 83 سنت ليستقر على سعر 55.77 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم بشكل تصحيحي خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 56.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 53.45.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه