شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.49% ليكسب السهم نحو 1.85 نقطة ليستقر على سعر 375.90 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 355.75، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 392.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد