شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.50% ليخسر السهم نحو -1.66 نقطة ليستقر على سعر 331.18 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وبمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 328.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 345.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه