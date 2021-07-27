شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف مكاسبه قبل بيانات ثقة المستهلكين فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني الأرباح ، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، يأتي هذا قبل صدور بيانات هامة عن ثقة المستهلكين فى الولايات المتحدة ،وقبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

زاد مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 92.83 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.62 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.55 نقطة.

فقد مؤشر الدولار بالأمس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 93.19 نقطة.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، فى ظل تكهنات قوية أن يوفر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ، المزيد من الأدلة القوية حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين اليوم ،صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن قياس ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال تموز/يوليو ،البيانات الإيجابية تحسن المعنويات وتوسع من مكاسب العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 14:00بتوقيت غرينتش صدور مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال تموز/يوليو المتوقع 123.9 نقطة من 127.3 نقطة في حزيران/يونيو.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.