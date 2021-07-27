شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة قياسية و"ريكيت بنكيزر" يفقد قرابة 9% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوياتها على الإطلاق ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،مع توالي إفصاح الشركات عن نتائج الأعمال خلال الربع الثاني من العام الجاري ،وفقد سهم شركة "ريكيت بنكيزر" قرابة 9% بعد تراجع فاق التقديرات للمبيعات.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 10:37 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 461.75 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.2% ، ليواصل القطاع خسائره للجلسة الثانية على التوالي بقيادة الشركات الألمانية.

انخفض سهم "ريكيت بنكيزر" قرابة 9% ، بعدما أعلنت الشركة البريطانية عن تحقيق مبيعات أقل من التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ،وأعاذت ذلك إلى تراجع الطلب على المنتجات الرئيسية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.4% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.25% ،فى خامس مكسب يومي على التوالي ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 4,422.73 نقطة.

ينطلق فى وقت لاحق اليوم الاجتماع الدوري للبنك الفيدرالي الاتحادي ،على أن يصدر قراراته غدا الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يقدم أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.6% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.6%.