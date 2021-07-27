شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقبع قرب أدنى مستوى فى أسبوعين قبل انطلاق فعاليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، قبل انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,793.63$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,797.47$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,801.22$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,789.68$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، فى ظل تكهنات قوية أن يوفر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ، المزيد من الأدلة القوية حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.74 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,025.64 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 13 أيار/مايو الماضي.