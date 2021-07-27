شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تحتضن منتدى عالميًا لمناقشة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ينعقد في إطار الرعاية الكريمة التي تحظى بها منظومة البحث والتطوير من خادم الحرمين

- المُنتدى ترجمةً لاهتمام ولي العهد في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء مدن المستقبل

- يبرز دور مركز الثورة الصناعية في المملكة كجزء من شبكة المراكز التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي

تبدأ بالرياض غدًا الأربعاء، أعمال المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة؛ الذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء والمسؤولين، ونخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.

ويناقش هذا الحدث العالمي على مدى يومين، تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل، وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات، وتحولات الطاقة النظيفة، وبناء المدن الذكية في المستقبل، واستعادة النظام البيئي، ومستقبل التمويل.

وينعقد المنتدى في إطار الرعاية الكريمة التي تحظى بها منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

ويأتي تنظيم المملكة لهذا المُنتدى العالمي، ترجمةً لاهتمام سمو ولي العهد في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وبناء مدن المستقبل وفق تقنيات الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة وتسخير كل ذلك في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

ويبرز المنتدى دور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة ؛ كجزء من شبكة مراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، السيارات ذاتية القيادة، الطائرات دون طيار، انترنت الأشياء، المدن الذكية لصالح المجتمعات كافة.

وتهدف مشروعات المركز إلى التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية لتصميم وتجريب سياسات وأطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والحد من مخاطرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

ويُتيح المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة التسجيل لحضور فعالياته من خلال رابط الموقع الإلكتروني https://c4ir.sa/forum