شكرا لقرائتكم خبر عن 59 ألف أسرة مستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أعداد الأسر المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء «الوحدات الجاهزة» و«تحت الإنشاء» ضمن برنامج سكني نحو 59 ألف أسرة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، منها 46,675 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتعددة التي تلائم رغباتهم وتتناسب مع قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تجاوزت 111 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 87,896 أسرة سكنت منازلها حتى يونيو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق «سكني».

ويقدم برنامج «سكني» خيار القرض المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول، من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبها وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

ويوفر «سكني» من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 101 مشروع توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططًا سكنيًا توفر 180,537 أرضًا سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونيًا، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين، وخدمة التمويل الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.