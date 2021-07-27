شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع تحت ضغط مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، تحت ضغط تجدد المخاوف حول مستويات الطلب العالمي على الوقود ، فى ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بعض الدول وتشديد إجراءات الإغلاق والعزل الصحي.

تراجع الخام الأمريكي قرابة 1.0% إلى مستوي 71.49$ ، من مستوى الافتتاح عند 72.19$، و سجل أعلى مستوي عند 72.30$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 74.18$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 74.68$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.02$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

استمرت حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الارتفاع خلال عطلة نهاية الأسبوع فى بعض الدول العالمية ولا سيما الدول الكبرى فى أسيا ، مع تسجيل زيادات يومية قياسية ،أدت إلى توسيع إجراءات الإغلاق والعزل الصحي.

فى نفس الإطار أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات من السفر إلى إسبانيا والبرتغال ، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى تلك الدول.

وقال مسؤول فى البيت الأبيض لوكالة "رويترز" إن قيود السفر الأوسع لن يتم رفعها بسبب نوع الدلتا شديد العدوى ،مع تزايد الإصابات المحلية.