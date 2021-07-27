شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "زهرة الواحة" ترتفع 146% في الربع الثاني 2021 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 145.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 16.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 15.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 10.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع المبيعات، انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، انخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية.

وارتفعت الإيرادات إلى 124.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 108.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 36.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 19.5 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 12.9 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع، وانخفاض المصروفات الادارية والعمومية، انخفاض تكاليف التمويل، ارتفاع الارباح الاستثمارية وايرادات غير النشاط.