شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الخزف السعودي" ترتفع 16% خلال الربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 75 هللة للسهم عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 865.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 63.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 68.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 30 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى التحسن في هوامش الربحية. كما شهد الربع الحالي انخفاض تكاليف التمويل مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. علماً انه تم زيادة بعض المخصصات في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المُقابل، انخفضت الإيرادات إلى 356.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 382 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 134 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 17.2 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021، بقيمة 59.8 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ويُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 70.7 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 10.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة المبيعات خلال هذا الربع، رافقه تحسن في هوامش الربحية وكذلك انخفاض في تكاليف المبيعات. بالاضافة الى إنخفاض تكاليف التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2019، نتيجة سداد جزء كبير من القروض.