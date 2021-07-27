شكرا لقرائتكم خبر عن الأصول المدارة للبنوك الكويتية ترتفع 9% في مايو الماضي على أساس سنوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) بالكويت نمواً واضحاً على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 8.9% وبقيمة 1.5 مليار دينار من 17.19 مليار دينار في مايو 2020 إلى 18.721 مليار دينار في نهاية مايو الماضي.

وزادت من بداية العام الحالي بنسبة 1.06% وبقيمة 197.5 مليون دينار، وذلك بعد ان كانت 18.523 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.4% وبقيمة 74.8 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 18.646 مليار دينار في إبريل الماضي.

واستطاعت الأصول المدارة من قبل البنوك منذ منتصف العام الماضي أن تتجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والعودة إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، بل وحققت نمواً أيضاً فقد شهدت نمواً واضحاً منذ بداية العام الجاري، بحسب صحيفة السياسية.

وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 14.6% وبنحو 103.7 مليون دينار من 710.3 مليون دينار في مايو 2020 إلى 814 مليون دينار في نهاية مايو الماضي.

وتراجعت على أساس شهري بنسبة 1.8% وبقيمة 14.9 مليون دينار، مقارنة مع 828.9 مليون دينار في إبريل الماضي، كما صعدت من بداية 2021، بنسبة 6.7 % وبقيمة 51 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 763 مليون دينار في ديسمبر الماضي.

وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت ارتفاعاً خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 27.3% وبقيمة 87 مليون دينار، لترتفع من 318.2 مليون دينار في ديسمبر إلى 405.2 مليون دينار في نهاية مايو، كما زادت بنسبة 1.8 % وبقيمة 7.4 مليون دينار على أساس شهري مقارنة مع إبريل الذي بلغت فيه 397.8 مليون دينار.

وتراجع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 53.4 % وبقيمة 28.7 مليون دينار من بداية السنة لتنخفض من 53.7 مليون دينار في ديسمبر إلى 25 مليون دينار في مايو، وهبطت على أساس شهري بنسبة 2.3% وبقمية 600 ألف دينار، وذلك بعد أن كانت 25.6 مليون دينار في نهاية إبريل.

وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 9.3% وبقيمة 338.3 مليون دينار ليرتفع من 3.612 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.95 مليار دينار في مايو 2021.

وزادت الاعتمادات المستندية بنسبة 4.6% وبقيمة 52 مليون دينار من 1.127 مليار دينار في إبريل إلى 1.179 مليار دينار.