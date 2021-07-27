شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لـ 6 بنوك سعودية من سلبية إلى مستقرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم عن تأكيد تصنيفها الائتماني لـ6 بنوك سعودية عند +BBB مع تعديل نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.

وشملت قائمة البنوك كلاً من: البنك العربي الوطني والسعودي الفرنسي ومصرف الإنماء وبنك الاستثمار وبنك الجزيرة وبنك الخليج الدولي.

وبحسب الوكالة فإن تقييمها استند إلى إمكانية حصول هذه البنوك على دعم من الدولة إذا اقتضت الحاجة، مشيرة إلى أن هذه المراجعة تعكس إجراءً مماثلاً للتصنيف الائتماني السيادي للمملكة منتصف الشهر الجاري.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن تغير نظرتها المستقبلية للسعودية إلى "مستقرة" مؤكدة تصنيفها عند A، وقالت الوكالة إنه لا تزال تتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي.

وأضافت فيتش أن التمويلات الخارجية السعودية لا تزال كبيرة على الرغم من التراجع في السنوات الأخيرة، وذلك بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط في 2021 تمثل مع ذلك اختبارا لزخم الإصلاح بما يشمل مجموع الأجور والدعم في السعودية، فيما تتوقع أن يتقلص عجز الموزانة السعودية إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل تعتمد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.