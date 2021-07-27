شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج "الوطنية لصناعة الأسمدة" بسوق "نمو" السعودية غدا الأربعاء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر إدراج وبدء تداول أسهم الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية في سوق الأسهم الموازية "نمو" اعتباراً من غد الأربعاء 28 يوليو 2021.

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية لتلك الأسهم بنسبة +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، بحسب بيان لـ"تداول".

يشار إلى أنه في يوليو 2020، أعلنت شركة اللجين القابضة عن إلغاء مذكرة تفاهم سابقة للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية للاستحواذ عليها.

وأرجعت اللجين السبب في إلغاء الاتفاقية إلى عدم الوصول لإتفاق بين الطرفين لتنفيذ الاستحواذ موضوع المذكرة.

كذلك يُذكر أن الشركة وقعت، خلال يوليو 2019، مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).

وأما على مستوى الإدراجات الحديثة بسوق "نمو" فكان إدراج وبدء تداول أسهم شركة أبناء محمد حسن الناقول في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الثاني من يونيو 2021 وكان أحدث إدراج بذلك السوق المالي بالسعودية.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت نهاية العام الماضي على طلب شركة وطني للحديد والصلب، وشركة أبناء محمد حسن الناقول، تسجيل أسهمهما لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".