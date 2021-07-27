شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 0.7375، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.7230 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون 0.7375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7310 والمقاومة 0.7420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط