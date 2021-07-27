شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 74.70، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تمتد أهدافه إلى 76.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط تأكيد اختراق 74.70 والتماسك فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.50 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد