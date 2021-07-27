شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف لكنه يرتفع من جديد ليقترب من حاجز 72.00، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 73.30 الذي يمثّل هدفنا الأول، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تمتد أهدافها إلى 75.00 بعد تخطي المستوى السابق، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 71.05 لاستمرار السيناريو الإيجابي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.05 والمقاومة 73.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد