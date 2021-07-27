شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليحاول الابتعاد عن مقاومة القناة الهابطة، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لبدء موجة هابطة على المدى اللحظي، مع التذكير بأن كسر 1.3790 سيؤكد استمرار الانخفاض والتوجه نحو 1.3680 مبدئياً، بينما يحتاج السعر لتخطي 1.3810 لتأكيد امتداد الاتجاه الصاعد نحو 1.3910 كمحطة إيجابية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3760 والمقاومة 1.3910

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد