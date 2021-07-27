شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج اليورو مقابل الدولار ضغط سلبي ليهاجم مستوى 1.1780 الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر هذا المستوى سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح صباحاً ويدفع السعر للانخفاض نحو 1.1700 كهدف سلبي أولي، بينما يحتاج السعر للتماسك فوق 1.1780 للتوجه نحو 1.1888 على المدى القريب.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1885

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد