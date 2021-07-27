شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف خسائره قبل انطلاق اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تعافي من مستويات منخفضة مقابل الدولار الأمريكي ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، قبل انطلاق الاجتماع الدوري لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يوفر المزيد من الأدلة حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.1770$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1803$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1812$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ونصف عند 1.1752$.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار كأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة ، فى ظل تكهنات قوية أن يوفر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي ينطلق فى وقت لاحق اليوم ، المزيد من الأدلة القوية حول قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

سجلت وتيرة التضخم الأمريكية أسرع وتيرة فى 13 عاما خلال حزيران/يونيو الماضي ، الأمر الذي زاد من الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي ،وهو ما قد يعجل البدء فى تقليص برنامج شراء السندات ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى رفع أسعار الفائدة الاتحادية.