ريثيون العربية تستضيف طلاباً من جامعات سعودية للمشاركة في برنامج التدريب الداخلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت شركة ريثيون العربية السعودية، التابعة لشركة ريثيون تكنولوجيز، بانضمام سبعة طلاب وطالبات جامعيين سعوديين من أربع جامعات سعودية كبرى للمشاركة في برنامج التدريب الداخلي الذي يدعم أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنضوية تحت رؤية 2030.

ويمتد برنامج التدريب على مدار ستة أشهر يتيح خلالها للطلاب المشاركين فرصة الحصول على التدريب والإرشاد المهني في إحدى الشركات الرائدة بأنظمة الدفاع والطيران في العالم.

ويشارك في البرنامج، الذي يمتد حتى شهر ديسمبر المقبل، خمسة طلاب وطالبتان لاكتساب خبرات عملية ضمن المقر الرئيسي لشركة ريثيون العربية السعودية في الرياض ومكاتبها في مدينة جدة.

وسيتدرب الطلاب على إنجاز مهام العمل في وظائف مختلفة مثل التكنولوجيا الرقمية، والموارد البشرية، وتطوير الأعمال، والتوطين، وإدارة المشاريع، وسلسلة التوريد والعقود.

ويدرس الطلاب والطالبات في جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة حائل، وجامعة أم القرى.

وبهذه المناسبة، قال ديف هانلي، الرئيس التنفيذي لشركة ريثيون العربية السعودية: "تلتزم شركتنا بتوفير وظائف ذات مهارات عالية وتجتذب اهتمام المواطنين السعوديين نحو قطاعات الدفاع والأمن والطيران والتكنولوجيا. ويتيح برنامج التدريب للطلاب المشاركين فرصة مهمة للتعرف على المسارات المهنية التي يمكنهم من خلالها المساهمة في تحقيق أهداف السلامة والأمن للمملكة".

وتدعم ريثيون تكنولوجيز الاحتياجات الدفاعية الحيوية للمملكة منذ أكثر من 55 عاماً. ولتعزيز التزامها طويل الأمد تجاه المملكة، بادرت إلى تأسيس شركة ريثيون العربية السعودية في عام 2017 لتلعب دوراً مهماً في دعم رؤية 2030 عبر توفير وظائف عالية المهارات للمواطنين السعوديين في قطاعات الدفاع والأمن والطيران والتكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع شركات القطاعين العام والخاص والجامعات المحلية.

من جانبه، قال علي البار، مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ريثيون العربية السعودية: يساهم اجتذاب المواهب المحلية للعمل في قطاع الدفاع والطيران بتحقيق أهداف برنامج تنمية القدرات البشرية المنضوي تحت رؤية 2030.

ويهدف برنامج التدريب الداخلي إلى إشراك الطلاب في تجارب واقعية تثري معرفتهم الأكاديمية، وتعرّفهم بالفرص الوظيفية المتاحة أمامهم في قطاع الدفاع والطيران بعد التخرج من جامعاتهم.

يعمل لدى الشركة في المملكة حالياً أكثر من 270 موظفاً عبر مكاتبها في الرياض وجدة، بما في ذلك 150 موظفاً سعودياً.