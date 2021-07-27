شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 27-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية جيدة بعد التماسك فوق مستوى 71.05، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا الأول عند 73.30، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 75.00.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط الثبات فوق 71.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.05 والمقاومة 73.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد