شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يناقش الشطب الاختياري من بورصة مصر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن يناقش مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر في اجتماعه يوم 10 أغسطس القادم السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري من القيد بالبورصة المصرية.

ويأتي مناقشة ذلك البند بناء على رغبة المساهمين المالكين لنسبة تفوق 94% من إجمالي أسهم البنك في شطب البنك من البورصة اختياريا، بحسب ما ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية.

ويبلغ رأسمال البنك نحو 1.5 مليار جنيه، موزعا على 150 مليون سهم بقيمة اسمية عند 10 جنيهات للسهم الواحد.



وبنك الكويت الوطني – مصر، هو شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1994، ويعمل في قطاع البنوك مع التركيز على البنوك المتنوعة، ويملك البنك نسبة 94.93 % من وحدته في مصر.